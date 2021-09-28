Обстрелы Донбасса: Украинские боевики нанесли минометный удар по Крутой Балке

Украинские боевики нанесли минометный удар по Крутой Балке. Фото: штаб ООС

Сегодня, 28 сентября, по поселку Крутая Балка, что возле Ясиноватой, украинские военные нанесли минометный удар. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрел начался в 16.03 со стороны подконтрольной Киеву Каменки, - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

Противник пускал в ход минометы калибром 82 и 120 миллиметров. Всего украинские боевики выпустили 22 мины.

О разрушениях и пострадавших пока неизвестно. Украинская сторона в СЦКК в очередной раз проигнорировала запрос «режима тишины», не задействовав координационный механизм.

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