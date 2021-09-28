Донецк разработал новую дорожную карту переговоров для урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе

Представитель ДНР в группе по политическим вопросам Наталья Михайлова. Фото: МИД ДНР

28 сентября во время переговоров Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Донецк направил в адрес ОБСЕ усовершенствованный проект Дорожной карты для распространения среди участников переговоров. Это было сделано для того, чтобы вывести переговоры по политическим вопросам из тупика.

- Украинская сторона якобы не получила наш документ, а его устное обсуждение свела к театру абсурда, - по итогам встречи заявила представитель ДНР в группе по политическим вопросам Наталья Михайлова.

По ее словам, основная суть предложений в следующем: не увязывать согласование вопросов, относящихся к Мерам по усилению режима прекращения огня, с подготовкой проекта Дорожной карты ввиду того, что эта работа очень затянулась, а вопросы прекращения обстрелов требуют незамедлительного реагирования. Второе предложение предусматривает принятие постановления по утверждению Дорожной карты не только Верховной Радой Украины, так как жители Донбасса должны демократически участвовать в судьбоносных решениях касательно наших территорий.

- Тем не менее, украинская сторона еще с самого начала решила саботировать заседание, не предоставив позиций ни по одному из наших предложений, поэтому сегодняшняя встреча прошла в неконструктивном русле, - подытожила Михайлова.

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