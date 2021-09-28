Где в ДНР можно заказать перевод документов на русский язык

В Республике увеличили число отделений, где переводят документы на русский язык. Фото: ГУП «Почта Донбасса»

Услуга перевода документов с иностранного на русский язык теперь доступна в шестидесяти отделениях «Почты Донбасса». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе предприятия.

- С 28 сентября 2021 года услуга перевода документов на русский язык доступна уже в шестидесяти единых центрах связи. Востребованность и популярность данной услуги диктуют ее масштабирование на всю сеть Единых центров связи (ЕЦС), - говорится в сообщении ГУП «Почта Донбасса».

Для заказа перевода необходимо предоставить оригинал переводимого документа и оплатить услугу. О готовности заказа клиента оповестят SMS-уведомлением, документ выдадут в том отделении, где была подана заявка. С полным списком ЕЦС, где можно заказать данную услугу, можно ознакомиться здесь.

К сведению: перевод на русский доступен с 24-х иностранных языков.

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