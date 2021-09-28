Пожар на донецкой шахте Засядько: Поиски не вышедшего на поверхность горняка продолжаются

Шахта имени Засядько является одной из самых аварийно опасных в Донбассе. Фото: mintek-dnr.

Тушение пожара и поиски не вышедшего на поверхность горняка на шахте имени Засядько продолжаются. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- На текущий момент не вышедший на поверхность человек, не обнаружен. Продолжается активное тушение, проводится выпуск и охлаждение горящих элементов крепи, тлеющей горной массы. Ведется контроль газовой обстановки и отбор проб рудничной атмосферы, - говорится в сообщении спасательного ведомства.

Напомним, что пожар на шахте имени Засядько начался вечером 23 сентября на глубине 1235 метров. Под землей находился 61 рабочий, в том числе 26 - на аварийном участке. К утру следующего дня на поверхность были эвакуированы все горняки, за исключением одного.

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