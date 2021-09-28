Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 567 человек Фото: Александр ГЛУЗ

Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 567 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

- 27 сентября проведено 1289 исследования, из них выявлено 510 случаев заболевания и у 47 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.

По данным ведомства, на сегодня на лечении от коронавируса (стационарном и амбулаторном) находятся 9473 пациентов, выписаны – 51364 человек, умерли – 4808.

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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