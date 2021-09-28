Украинские военные обстреляли Горловку и Ленинское

Украинские военные продолжают нарушать перемирие в Донбассе. Фото: штаб ООС

Украинские военные за прошедшие сутки два раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив по ее территории почти 40 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В зоне обстрела оказались Широкая Балка (Горловка) и Ленинское, что на юге Республики, - говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК.

Противник применял гранатометы СПГ и АГС, стрелковое оружие.

Жертв среди мирных жителей и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, что в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции, а также запускать беспилотники.

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