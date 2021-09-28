От коронавируса в ЛНР за сутки умерли 35 человек
Фото: Алексей БУЛАТОВ
От коронавируса в ЛНР за сутки умерли 35 пациентов. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
- В Республике с начала пандемии COVID-19 медики зарегистрировали 1300 случаев смерти пациентов, у которых диагностирован коронавирус, - говорится в сообщении Минздрава.
На сегодня в ЛНР подтверждены 12 596 случаев заражения коронавирусом. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус всего 9430 человек.
Для сдерживания распространения коронавирусной инфекции власти ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы государственных органов, предприятий, учреждений и транспорта.
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