От коронавируса в ЛНР за сутки умерли 35 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

От коронавируса в ЛНР за сутки умерли 35 пациентов. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- В Республике с начала пандемии COVID-19 медики зарегистрировали 1300 случаев смерти пациентов, у которых диагностирован коронавирус, - говорится в сообщении Минздрава.

На сегодня в ЛНР подтверждены 12 596 случаев заражения коронавирусом. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус всего 9430 человек.

Для сдерживания распространения коронавирусной инфекции власти ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы государственных органов, предприятий, учреждений и транспорта.

ЧИТАТЕ ТАКЖЕ

Как изменился порядок въезда и выезда из ДНР после введения ограничений из-за COVID-19

С 24 сентября в Республике действуют новые правила (подробнее)