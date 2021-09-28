В ЛНР украинские военные обстреляли Золотое-5, Молодежное и Желобок

Украинские военные обстреляли Золотое-5, Молодежное и Желобок. Фото: штаб ООС

Украинские военные три раза за сутки открывали огонь на линии соприкосновения с Луганской Народной Республикой. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам подверглись районы Золотого-5, Желобка и Молодежного, - говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК.

Противник открывал огонь из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, что в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции, а также запускать беспилотники.

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