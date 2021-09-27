Защитники ДНР сбили беспилотник, который корректировал огонь минометчиков ВСУ

Украинские военные запустили дрон для корректировки обстрела. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

В Народной милиции ДНР рассказали, как удалось остановить минометный удар по селу Ленинское на юге ДНР. Беспилотник должен был корректировать огонь минометного расчета возле села Водяное. Сбитый дрон упал на нейтральной полосе.

- Обстрелу Ленинского из гранатометов предшествовала воздушная разведка при помощи беспилотного летательного аппарата. По нашим данным, во время работы БЛА, противник развернул минометный расчет. Своевременное обнаружение беспилотника военнослужащими НМ позволило вовремя уничтожить его. Сбитый БЛА упал в межпозиционном пространстве. Отсутствие возможности корректировать огонь с воздуха не позволило украинским боевикам осуществить обстрел нашей территории. Прикрывая убытие с огневой позиции минометного расчета, противник открыл гранатометный огонь по нашим позициям, - сообщили побробности в НМ ДНР.

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