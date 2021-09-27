Погода в Донецке: 28 сентября будет облачно и до +15 градусов

В Донецке будет облачно и прохладно Фото: Юрий СОБОЛЕВ

28 сентября в Донецке и Донецкой Народной Республике в течение дня будет облачная погода. Без осадков. Температура воздуха утром +5…+8 градусов. Днем – до 15 градусов. Вечером +10…+12 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть скоростью от 3 до 7 м/с.

В этот день Православная церковь почитает память великомученика Никиты Готского, который совместно с готским епископом Вульфилой распространял христианство среди соплеменников. В народе дату назвали Никита-гусятник. Считалось, если гусь поднимает лапу – к стуже, стоит на одной ноге – к морозу, нос прячет под крыло – к ранней зиме, в воде полощется – к потеплению. Утки ныряют в пруду – к дождю. Если дождь идет – к поздней и сырой весне.

По прогнозам синоптиков 29 сентября погода существенно не изменится, незначительно похолодает. Температура ночью 7-8 градусов тепла. Днем + 13 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

И снова весна? В Донецке зацвели каштаны

В конце сентября деревья зацвели во второй раз, почему в этом нет ничего хорошего (подробнее)