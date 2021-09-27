Восстановлен участок железной дороги из ДНР в ЛНР, который был поврежден от обстрелов

На участке Дебальцево-Чернухино-Фащевка идут ремонтные работы. Фото: «Железные дороги Донбасса».

Путейцы, энергетики и связисты железных дорог Донбасса восстановили разрушенный войной участок дороги. Он ведет из ДНР в ЛНР. На участке Дебальцево — Чернухино — Фащевка отремонтированы контактная сеть, путевое хозяйство, устройства сигнализации и связи. Об этом сообщает пресс-служба трансграничного концерна «Железные дороги Донбасса».

- Выполнены работы по ремонту 10 км кабеля СЦБ на станции Чернухино. На перегоне Чернухино — Фащевка произведен ремонт 1,4 км кабельных сетей СЦБ, а также 8 км магистрального кабеля, — говорится в сообщении.

Полностью работы на участке Дебальцево — Чернухино — Фащевка планируется завершить к концу 2021 года.

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