Отчет ООН еще раз доказывает, что именно ВСУ обстреливают и убивают мирных жителей Донбасса

Отчет ООН еще раз подтвердил, что именно ВСУ обстреливают Республики. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 62 потери среди гражданского населения в Донбассе за полгода. Об этом говорится в новом докладе УВКПЧ за период с 1 февраля по 31 июля 2021 года.

Отмечается, что 15 человек погибли (11 мужчин, трое мальчиков и одна девочка) и 47 получили ранения (30 мужчин, 13 женщин, трое мальчиков и одна девочка). Это на 51% больше, чем за предыдущие шесть месяцев.

В докладе говорится, что из-за боевых действий пострадали 13 гражданских лиц, еще 47 человек пострадали по причине инцидентов, связанных с минами и обращением с взрывоопасными предметами — последствиями войны.

Факты гибели четырех и ранение шестерых человек непосредственно из-за боевых действий были зафиксированы на территории ДНР и ЛНР. Еще трое раненых — на контролируемой Украиной территории Донецкой области.

Также один человек был убит в результате «инцидента с безопасностью», и одну женщину «избил солдат».

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