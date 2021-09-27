В двух районах Донецка и в Моспино отключат на сутки воду

Специалисты проведут ремонтные работы. Фото: «Вода Донбасса»

По информации госпредприятия «Вода Донбасса», в связи с проведением плановых ремонтных работ по подготовке к осенне-зимнему периоду будут остановлены Петровский водопроводный узел и Моспинские РЧВ. Об этом сегодня сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

С 8:00 29 сентября до 8:00 30 сентября без холодного водоснабжения останутся следующие потребители города Донецка:

- Петровский район: весь;

- Кировский район: мкр-н «Текстильщик» (ул. Жарикова, ул. В. Терешковой, ул. Высоцкого, ул. Пинтера, ул. Н. Островского, ул. Ляшенко, ул. Петровского, ул. Содружества, ул. Поченкова, ул. Бахметьева, ул. Новостройки), а также ул. Жердева, ул. Ковтюха, ул. Коллонтай, ул. Астрономическая, ул. Юридическая, ул. Флотская, ул. Дунайская, ул. Северодонецкая, ул. Невиномысская, ул. Печати, ул. Гаргаева, ул. Павла Корчагина, пер. Стасовой, ул. Левитана, ул. Содружества, ул. Смирнова, ул. Заломова;

- город Моспино: весь.

Жителей просят заранее произвести необходимый запас воды.

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