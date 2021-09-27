В каких городах и поселках ДНР не будет воды 28-29 сентября

Специалисты проведут масштабный фронт работ. Фото: «Вода Донбасса»

28 сентября с целью обеспечения стабильной работы объектов жизнеобеспечения в осенне-зимний период специалисты КП «Компания «Вода Донбасса» проведут масштабный фронт работ на нескольких участках магистральных водопроводов. Об этом рассказали в Минстрое ДНР.

В период с 7:30 28 сентября по 14:00 29 сентября будет приостановлена работа отдельных агрегатов насосной станции 2-го подъема Енакиевской фильтровальной станции. Без централизованной подачи воды останутся Углегорск, Дебальцево, поселки Нехотеевка, Стандартный, Каютино, Савельевка, ряд улиц и объектов города Енакиево (улицы — Локомотивная, Фильтровальная, Брайляна, Алабяна, водовод шахты «Красный Профинтерн», ЕФС, поселок Ольховатка), Мало-Орловский сельсовет Шахтерский район, шахта «Волынская», Орлово-Ивановский сельсовет.

Одновременно будет сокращена на 50% подача воды на Кировское, Ждановку, Шахтерск, Торез.

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