На шахте «Южнодонбасская №1» горняки сами потушили пожар, но потом оказались в больнице

Шахта «Южнодонбасская №1» - одна из крупнейших в регионе. Фото: ФБ/Михаил Волынец

25 сентября вспыхнул пожар в шахте «Южнодонбасская №1» в Угледаре, который находится на подконтрольной Украине части Донбасса. Огонь потушили сами шахтеры. Но семь из них надышались продуктами горения и их госпитализировали. Жизнь горняков вне опасности. Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

- Семь горняков находятся в районной больнице города Волноваха. Во время пожара они успели надышаться токсичными продуктами горения, поэтому находятся под наблюдением медицинских работников. Жизни шахтеров ничего не угрожает, - сказал Волынец.

Он назвал причиной происшествия недофинансирование безопасности труда и модернизации оборудования на госшахтах Украины.

Кстати, в планах президента Владимира Зеленского – закрытие всех шахт в Донбассе. Разработана правительственная программа. В незалежной уповают на «зеленую энергетику».

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