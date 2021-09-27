На трассе Енакиево-Донецк загорелся маршрутный автобус

Пассажиры снимали на смартфоны событие, свидетелями которого стали поневоле. Фото: Скриншот видео ЧП Донецк

Сегодня, 27 сентября, утром загорелся пассажирский автобус на маршруте Енакиево-Донецк. О происшествии сообщили пассажиры маршрутки, которые выложили в соцсети видео происшествия.

На ролике видно, как молодые люди, выскочившие из задымившегося «Богдана» (или «Эталона») звонят и снимают на смартфоны событие, свидетелями которого стали поневоле.

О последствиях возгорания и о пострадавших пока неизвестно. В МЧС ДНР уточняют информацию о пожаре и предпринятых мерах по его тушению.

Тем временем, в соцсетях идет обсуждение происшествия. Жители высказываю критическое отношении к состоянию транспорта в ДНР.

- Класс у нас автобусы, - написал Вадим Парков.

Впрочем, происшествия с загоревшимися маршрутками происходят в Республике достаточно часто и перестали вызывать большое удивление у населения. Да и власти вынуждены признать, что автотранспорт в ДНР сильно изношен и без больших капиталовложений проблему не решить.

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