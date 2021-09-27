Коронавирус в ЛНР: За сутки 6 жителей Республики умерли от COVID-19

Медики напоминают о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических рекомендаций. Фото: Минздрав ЛНР

В ЛНР за минувшие сутки 6 жителей умерли от COVID-19. Всего в Республике за время пандемии 1265 человек погибло от опасной инфекции. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

- Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 12596. За последние сутки – 102. Выписано полностью выздоровевших в общей сложности 9430 человек, из них 52 – за последние сутки, - говорится в сообщении.

Медики напоминают о важности профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций. Соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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