Украинские каратели 128-й бригады обстреляли из гранатометов Ленинское на юге ДНР

По Ленинскому украинские военные выпустили пять гранат из РПГ. Фото: УНМ ДНР

27 сентября со стороны украинских боевиков зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Под обстрел попало село Ленинское на юге ДНР. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 19:20 на Мариупольском направлении каратели обстреляли из гранатометов район села Ленинское. Было выпущено 5 гранат из ручного противотанкового гранатомета, - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Также отмечено, что обстрел велся со стороны села Водяное.

В Народной милиции ДНР сообщили, что к обстрелам причастны военнослужащие 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

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