В Донецке на шахте имени Засядко четвертые сутки тушат пожар

Десятки горноспасателей продолжают работать на аварийной шахте. Фото: МЧС ДНР

В Донецке четвертые сутки продолжают тушить пожар на шахте имени Засядько. Также ищут не вышедшего на поверхность горняка. Об этом сегодня сообщили пресс-службе МЧС ДНР.

- По состоянию на 06.00 27 сентября проводится выпуск и охлаждение тлеющей горной массы, горючих элементов крепи, продолжается активное тушение. Проводится дальнейший поиск не вышедшего на поверхность горняка, - говорится в сообщении.

Отмечается, что от МЧС ДНР привлечено три отделения Государственной военизированной горноспасательной службы, 4 машины и 29 сотрудников.

Напомним, вечером 23 сентября в столице ДНР на шахте имени Засядько возник пожар на конвейерной ленте, по которой уголь выдают на-гора, на глубине 1235 метров. Горноспасатели вывели из задымленных выработок 60 человек. Один из горняков – 39-летний электрослесарь Дмитрий Афанасьев (в его обязанностях откачка воды из шахты) - на поверхность не вышел. Его судьба до сих пор остается неизвестной.

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