Украинские силовики обстреляли Калиново, в результате погиб защитник ЛНР

В результате прицельного снайперского огня погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

В минувшие сутки киевские силовики один раз нарушили «режим тишины» в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрелу подвергся район населенного пункта Калиново. Огонь велся из стрелкового оружия. В результате прицельного снайперского огня погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР.

Тем временем, проверка соединений оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ «Север» выявила большое количество алкоголиков и наркоманов, несущих службу на передовой. Не менее 20% всех фактов обстрелов со стороны ВСУ осуществляются не по приказу командования, а производятся хаотично военнослужащими в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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