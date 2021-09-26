Погода в Донецке: 27 сентября с утра и до самого вечера будет пасмурно, без осадков

27 сентября в Донецке будет пасмурно Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

27 сентября в Донецке облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. При этом осадков в этот день, по прогнозам синоптиков, не предвидится.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +6 до +14 градусов тепла: утром +6, днем +13…+14, вечером +8…+9 градусов. Ветер будет дуть в северо-западном направлении. Скорость воздушных потоков составит 9 – 10 метров в секунду. Возможны порывы до 11 метров в секунду.

Народный прогноз погоды. 27 сентября отмечается праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. В народе этот день назывался Третьи осенины или Сдвижение (то есть урожай должен быть «сдвинут» в амбар). Наши предки заметили, если 27 сентября дует северный ветер, то лето будет теплым.

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