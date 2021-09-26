Военнослужащий ЛНР погиб от пули украинского снайпера

Военнослужащий погиб во время обстрела ВСУ Калиново [архивный снимок] Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В рядах Народной милиции ЛНР боевая потеря. Во время обстрела поселка Калиново погиб военнослужащий Республики. В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня уточняют, что это произошло в результате прицельного снайперского огня.

— Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел. В результате прицельного снайперского огня получил ранение не совместимое с жизнью военнослужащий Народной милиции ЛНР, — говорится в сообщении.

Обстрел был зафиксирован в 13.45. Известно, что противник стрелял с позиций у населенного пункта Новозвановка. Всего было сделано пять выстрелов.

Информация о жертвах среди мирного населения или разрушениях гражданской инфраструктуры не поступала.

Напомним, что накануне под украинским обстрелом погиб военнослужащий ДНР. Со стороны Республики был открыт ответный огонь. Противник понес потери – убит один военнослужащий ВСУ и еще двое получили ранения.

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