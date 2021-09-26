Курсанты Академии гражданской защиты МЧС ДНР приняли присягу

Официальная часть мероприятия закончилась маршем курсантов. Фото: официальный сайт ДНР

Сегодня, 26 сентября, состоялась церемония приведения к присяге курсантов Академии гражданской защиты. Всего клятву стоять на защите здоровья и жизни граждан дал 31 курсант. После чего они впервые надели оранжевые береты как символ причастности к курсантскому братству спасателей.

— Вы выбрали трудную, но очень почетную профессию спасателя и присягнули на верность гражданам Республики. Я хочу, чтобы каждое слово присяги вы поняли сердцем и соблюдали с честью! Уверен, что клятва верности МЧС, нашему государству и его народу будет надежным ориентиром в службе, а неукоснительное выполнение требований присяги и служебного долга позволит вам достойно справляться со всеми служебными обязанностями. Вы будущий оплот и надежная опора спасательного ведомства! — отметил Алексей Кострубицкий, министр по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР генерал-лейтенант службы гражданской защиты.

По уже сложившейся традиции курсанты академии возложили цветы к вечному огню монумента «Твоим освободителям, Донбасс» и почтили память героев минутой молчания. Официальная часть церемонии закончилась маршем курсантов перед почетными гостями и исполнением гимна академии.

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