ВСУ помешали разведке ОБСЕ у Золотого, Троицкого и Счастья

Наблюдатели ОБСЕ пытались вести разведку у Золотого, Троицкого и Счастья [архивный снимок] Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Боевики вооруженных формирований Украины в Донбассе использовали средства радиоэлектронной борьбы для препятствования работе беспилотников сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

— В районах населенных пунктов Золотое, Троицкое, Счастье мобильная группа 20-го батальона радиоэлектронного борьбы с помощью станции «Буковель-АД» осуществляла подавление сигналов каналов управления беспилотных летательных аппаратов миссии ОБСЕ, — отметили в управлении Народной милиции ЛНР.

В оборонном ведомстве сообщили, что боевики ВСУ таким образом намеревались скрыть от наблюдателей размещенной в данных районах военной техники.

Напомним, в Донбассе с 2015 года действует Комплекс мер, который призван урегулировать конфликт. Документ базируется на Минских соглашений. Они предусматривают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновений. Хоть Украины и была в числе стран, подписавших договор, но на деле соблюдать его не собирается.

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