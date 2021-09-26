Молодежь ДНР запустила новый интеллектуально-развлекательный проект «Игры Разума»

В первый же день работы проекта были проведены турниры по популярным интеллектуальным играм среди молодежи. Фото: Общественная организация "Молодая Республика"

В стенах ДонНАСА 25 сентября состоялась презентация нового интеллектуально-развлекательного проекта «Игры Разума». Его организовали при поддержке Республиканского клуба интеллектуальных игр имени Всеволода Петровского. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе общественной организации «Молодая Республика».

— «Игры Разума» являются не только площадкой для организации и проведения игр «Квиз-Плиз», «Мафия», «Что? Где? Когда?», «Дебаты», но и выступают механизмом реализации ваших собственных идей! Если у вас есть желание реализовать какую-то интеллектуально-развлекательную игру, вы можете обратиться в «Молодую Республику» и мы вам поможем, — рассказал руководитель проекта Михаил Фролов.

В первый же день работы проекта были проведены турниры по уже знакомым и популярным играм среди молодежи Республики, а также тренинг на тему подготовки и организации интеллектуальных-развлекательных мероприятий.

Всего на презентации «Игр Разума» присутствовали 32 команды из разных городов ДНР и еще одна из ЛНР. Команды-победители получили грамоты, статуэтки и призы.

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