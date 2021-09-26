Евгений Копатько напомнил депутатам Госдумы об их предвыборных обещаниях жителям Донбасса

Война не прекращается восьмой год и имеет все тенденции остаться замороженным конфликтом Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Изменится ли что-то в жизни дончан после недавних выборов в Госдуму, в которых активно приняли участие жители ДНР с российским гражданством? На этот вопрос нам ответил социолог Евгений Копатько.

- Поездки в Республику будущих кандидатов, а теперь уже депутатов Госдумы, дают надежды на перемены. Они увидели, как все обстоит на самом деле, увидели потенциал Донбасса и возможности его жителей, убедились, что здесь есть почти все стандарты российской жизни. Одно дело это им повторяет Копатько или кто-то другой с экрана, а другое дело убедиться воочию. Хочется, чтобы они не забыли теперь о своих предвыборных обещаниях и принимали решения, которые облегчат жизнь дончан, - заметил собеседник "Комсомолки". - Не будем забывать, жители Республик продолжают получать российское гражданство. И придет то время, когда количество перейдет в качество. Последствия этого мы можем увидеть в самое ближайшее время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евгений Копатько: «Жители Донбасса продолжают получать российские паспорта. Последствия этого мы скоро сможем увидеть»

Известный социолог дал эксклюзивное интервью «Комсомолке» (подробнее)