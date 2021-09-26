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Общество26 сентября 2021 13:50

До конца года в ДонНМУ откроется симуляционный центр для студентов

В данный момент проводятся работы по подготовке помещения, после чего будет установлено оборудование для занятий
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Будущие врачи смогут отработать практические навыки оказания помощи пациентам на современных манекенах и симуляторах

Будущие врачи смогут отработать практические навыки оказания помощи пациентам на современных манекенах и симуляторах

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Донецком национальном медицинском университете имени М. Горького до конца года откроет двери симуляционный центр для студентов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава ДНР в Telegram.

26 сентября руководитель министерства здравоохранения Александр Оприщенко посетил с рабочим визитом ряд учреждений здравоохранения, которые входят в программу капитальных инвестиций. Одним из важных вложений является медицинский университет, где на данный момент проводятся работы по подготовке помещения для симуляционного центра. После того как подрядчик его сдаст, в нем установят оборудование для занятий.

Как отмечали в Минобразования ранее, в центре установят симуляторы, тренажеры и манекены для обучения будущих врачей. Некоторые из них даже будут обладать функцией «обратной связи». Это звуковое сопровождение, автоматические физиологические реакции. На них студенты получат возможность отработать приемы сердечно-легочной реанимации и многочисленные клинические манипуляции.

В ведомстве уверены, что симуляционный центр поможет развить у студентов-медиков клиническое мышление, а также поможет совершенствовать их практические навыки оказания помощи.

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