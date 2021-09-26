Социолог Евгений Копатько: «Мы должны создать все условия, чтобы люди не покидали Донбасс»

Евгений известен своей принципиальной позицией по Донбассу Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Социолог Евгений Копатько высказал свое мнение относительно программы содействия переселению народа ДНР и ЛНР в малонаселенные регионы России.

- Первое, что необходимо сделать – создать льготные условия для ведения бизнеса, для его открытия, регистрации. Дать людям какие-то ключевые направления, где они могут проявить себя и тогда они уезжать не будут, - сказал социолог. - Просто Донбассу, кроме себя, ни на кого рассчитывать не приходиться. Почему я так считаю? Поясню. На сегодняшний день Украина не готова к диалогу, минские соглашения не работают, поэтому придется опираться на собственные ресурсы. Они у Донбасса есть. Нужна только консолидация местной власти и доверие населения. И тогда российской элите станет понятно, что Донбасс – не нахлебник. Именно эту точку зрения я довожу политикам. А как только станет понятно, куда мы двигаемся, динамика восстановления Донбасса будет очень стремительной. Говорю это с уверенностью, зная характер своих земляков.

Социолог уверен, что тогда не понадобится никуда уезжать и, наоборот, люди будут возвращаться в Донбасс.

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