В Донецке продолжаются поиски пропавшего без вести горняка шахты «Засядько»

Горноспасатели заняты поиском пропавшего и устранением опасности на шахте Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

С 6 часов утра горноспасатели работают над ликвидацией пожара на донецкой шахте имени Засядько и поиски не вышедшего на поверхность горняка. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям ДНР.

— По состоянию на 06.00 26 сентября проводится выпуск и охлаждение тлеющей горной массы, горючих элементов крепи, продолжается активное тушение. Проводится дальнейший поиск не вышедшего на поверхность горняка, — говорится в сообщении.

От спасательного ведомства привлекли три отделения Государственной военизированной горноспасательной службы, 4 единицы техники и 26 человек личного состава.

Напомним, 23 сентября в восточном конвейерном штреке на шахте имени А.Ф. Засядько произошел пожар. На момент аварии в шахте находился 61 человек, из них 32 – на аварийном участке. Практически всех людей, находившихся на предприятии, удалось вывести на поверхность, за исключением одного горняка.

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