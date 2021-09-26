Глава ДНР Денис Пушилин: Продукция машиностроения Республики востребована в России и других странах

День машиностроителя в ДНР отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября. В этом году праздник пришелся на 26 число. Фото: Минпром ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил работников и ветеранов машиностроительной отрасли с профессиональным праздником – с Днем машиностроителя.

В своем поздравлении он отметил, что машиностроение занимает одно из ключевых мест в экономике Донбасса и будущее Республики невозможно без развития этой отрасли. На сегодняшний день товары машиностроения являются значимой частью экспорта государства. Поскольку они востребованы как в России, так и в других странах.

— Сегодня мы продолжаем внедрять комплексные меры, чтобы реализовать экспортный потенциал. Залогом успеха является самоотверженный труд наших машиностроителей, которые отдают любимому делу силы, знания и мастерство. С праздником, друзья! С Днем машиностроителя! — говорится в обращении руководителя государства.

День машиностроителя в ДНР отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября. В этом году праздник пришелся на 26 число.

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