Из жизни ушел заслуженный художник ЛНР Александр Коденко

Аоександр Коденко радовал луганчан новыми выставками каждые пять лет. Фото: ЛГАКИ

Известный луганский художник, доцент кафедры станковой живописи Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского Александр Коденко скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

— С огромной болью сообщаем, что Александра Ивановича Коденко больше нет. На этой земле. Совершенно особенный человек и уникальный художник, он теперь – в лучшем мире. Спасибо за то, что были на этой земле, Александр Иванович, и были для нас проводником к высшим сферам, тонко чувствовали и понимали их и нас учили, — говорится в сообщении.

Прощание с Александром Ивановичем состоится сегодня, 26 сентября. В 12.00 от корпуса академии поедет автобус на Острую могилу.

Александр Иванович Коденко преподавал с 1977 года. За это время он выпустил ни одно поколение художников. Параллельно с педагогикой он организовал персональные выставки. Как правило, они организовывались каждые пять лет на юбилеи самого мастера.

До начала 1990 годов художник писал в направлении социального реализма, но после увлекся медитативной живописью. Произведения Коденко имеют признание мировых специалистов изобразительного искусства.

— Теперь и навсегда художник и его наследие принадлежат миру и искусству, — добавили в вузе.

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