Коронавирус унес жизни еще 15 жителей ЛНР

Каждый день медики выявляют больше 100 случаев заболевания COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Луганской Народной Республике коронавирус диагностировали еще у 136 местных жителей. При этом 113 человек сняли с учета в медучреждениях с полным выздоровлением. Летальных случаев зарегистрировано 15.

— Всего по состоянию на 09:00 26 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 12 494, — говорится в сообщении Минздрава Республики.

Из них коронавирус побороли 9 378 человек, лечение продолжают 1 857 пациентов, умерших – 1 259.

Напомним, что в ЛНР с начала пандемии введет режим повышенной готовности. Власти приняли ряд мер для недопущения распространения болезни. В том числе они коснулись изменения режима работы государственных органов, предприятий, учреждений и транспорта. Жителям рекомендуют воздержаться от посещения мест массового скопления людей, носить маски и чаще пользоваться антисептиком для рук.

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