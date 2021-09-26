Пловцы из ДНР прошли отбор на чемпионат России

Суммарно спортсмены завоевали 11 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых медали. Фото: Минспорта ДНР

Спортсмены из ДНР завоевали 21 медаль на прошедших соревнованиях по плаванию в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Тем у них появилась возможность выступить на чемпионате России.

— Все спортсмены показали высокие результаты и отобрались для участия в чемпионате России, который пройдет с 16 по 21 ноября в Санкт-Петербурге. Поздравляем тренеров и спортсменов с победой, — отметили в министерстве спорта ДНР.

Донецкую Народную Республику на чемпионате России будут представлять шесть пловцов: Владислав Максуров, Екатерина Середа, Сергей Крюков, Алина Артамонова, Ростислав Ровнов, Диана Романченко. Суммарно на их счету 11 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых награды.

Соревнования, которые обеспечили спортсменам «зеленый свет» на чемпионат России, проходили в Астрахани с 21 по 24 сентября. В них участвовали больше 300 сильнейших пловцов из Краснодарского края, Ставропольского края, Волгоградской области, Астраханской области, Республики Крым, Севастополя, Республики Дагестан, Ростовской области, Северной Осетии – Алании.

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