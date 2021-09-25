26 сентября в Донецке будет пасмурно, ожидается мелкий дождь

Завтра в столице Донецкой Народной Республики установится по-осеннему пасмурная погода Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Завтра в столице Донецкой Народной Республики установится по-осеннему пасмурная погода. Утром может пойти мелкий дождь, который должен закончиться ближе к обеду. Весь оставшийся день пройдет без осадков, обещают синоптики.

Утром температурный фон составит +11…+12 градусов тепла, днем воздух прогреется до +15…+19 градусов по Цельсию.

Ветер северо-западный, со скоростью воздушных масс до 7-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745-746 миллиметров ртутного столба.

26 сентября в народе почитают память святого Корнилия сотника. К этому времени заканчивают формироваться осенние стаи грачей. Наши предки заметили - когда улетают грачи, то следует уже ожидать снега. А если в этот день идет дождь, то погода в ближайшее время испортится и будет ненастной.

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