В прифронтовые районы ЛНР доставили более 10 тонн гуманитарной помощи

Гуманитарный груз доставили в центр социального обслуживания населения города Первомайск. Фото: УНМ ЛНР

В центр социального обслуживания населения города Первомайск в ЛНР передали крупную партию гуманитарной помощи. Содействие в ее доставке оказали сотрудники Народной милиции. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Республики.

Уточняется, что большинство получателей помощи - жители прифронтовых районов.

- Силами военнослужащих оборонного ведомства Республики доставили более 10 тонн гуманитарной помощи. Одежду и обувь для граждан всех возрастов, детские игрушки, а также предметы хозяйственно-бытового назначения передали в Первомайский комплексный центр социального обслуживания населения, - объяснил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

В ведомстве добавили, что также помогли общественной организации инвалидов «Путь добра» получить помощь от меценатов России. Оттуда пришла партия обуви, предназначенная для нуждающихся людей.

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