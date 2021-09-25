В прифронтовые районы ЛНР доставили более 10 тонн гуманитарной помощи

Гуманитарный груз доставили в центр социального обслуживания населения города Первомайск. Фото: УНМ ЛНР
В центр социального обслуживания населения города Первомайск в ЛНР передали крупную партию гуманитарной помощи. Содействие в ее доставке оказали сотрудники Народной милиции. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Республики.
Уточняется, что большинство получателей помощи - жители прифронтовых районов.
- Силами военнослужащих оборонного ведомства Республики доставили более 10 тонн гуманитарной помощи. Одежду и обувь для граждан всех возрастов, детские игрушки, а также предметы хозяйственно-бытового назначения передали в Первомайский комплексный центр социального обслуживания населения, - объяснил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
В ведомстве добавили, что также помогли общественной организации инвалидов «Путь добра» получить помощь от меценатов России. Оттуда пришла партия обуви, предназначенная для нуждающихся людей.
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