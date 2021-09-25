ВСУ вновь применили крупнокалиберную артиллерию. Фото: штаб «ООС»

В прошедшие сутки под украинским обстрелом погиб военнослужащий ДНР. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

- С прискорбием сообщаем, что в результате подлых вражеских обстрелов один наш защитник погиб. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего, - отметили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что со стороны Республики был открыт ответный огонь. В результате противник понес потери - был убит один военнослужащий ВСУ и еще двое получили ранения.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки украинская армия обстреляла территорию ДНР трижды, выпустив в ее направлении 35 снарядов и мин. Огонь велся по окрестностям трех населенных пунктов - поселка Пантелеймоновка, а также сел Васильевка и Саханка. Киевские военные вновь применили крупнокалиберную артиллерию.

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