В ДНР спасатели помогли подростку спуститься с шестиметрового дерева

В спасении ребенка участвовали работники государственного пожарно-спасательного отряда города Шахтерск. Фото: МЧС ДНР

Работники государственного пожарно-спасательного отряда города Шахтерск помогли 14-летнему подростку спуститься с высокого дерева. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

Уточняется, что инцидент случился в эту пятницу, в квартале Молодежный города Кировское. Мальчик взобрался на дерево высотой примерно в шесть метров, а вот самостоятельно спуститься обратно не смог.

- При помощи страховочной веревки спустили его по выдвижной лестнице на землю, - рассказали сотрудники МЧС.

Напомним, в июне похожая ситуация произошла в городе Снежное, где спасатели сняли с дерева 11-летнего мальчика. Ребенок забрался на высоту второго этажа и просидел на дереве около часа, пока на помощь не подоспели взрослые и не помогли ему спуститься.

- Ребенок отделался легким испугом и пообещал больше так не делать, - рассказали в спасательном ведомстве.

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