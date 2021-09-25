Коронавирус в ЛНР: За сутки медики зарегистрировали 245 новых случаев заражения и 23 летальных исхода

Общее число заразившихся COVID-19 в Республике превысило 12 тысяч человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки медики Луганской Народной Республики выявили еще 245 случаев заболевания жителей коронавирусной инфекцией. В общей сложности, число заболевших ковидом за все время пандемии превысило 12 тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

- Всего по состоянию на 25 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики - 12358, - рассказали в ведомстве.

В больницах Республики необходимое лечение проходят 1849 человек. Прошли курс лечения и уже полностью выздоровели 9265 пациентов. Из них 148 пошли на поправку только за минувшие сутки.

При этом не всем жителям удается побороть болезнь. Врачи зарегистрировали еще несколько смертей.

- Зарегистрировали 23 летальных случая, - говорят в Минздраве.

Уточняется, что общее число смертельных исходов, вызванных осложнениями после коронавируса, в ЛНР на данный момент составляет 1244.

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