Пожар на шахте имени Засядько в Донецке ликвидируют вторые сутки

От МЧС привлечены девять отделений государственной военизированной горноспасательной службы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Пожар на шахте имени Засядько в Донецке продолжается уже вторые сутки. На его ликвидацию брошены силы пожарных из трех городов - Донецка, Макеевки и Горловки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- По состоянию на 6.00 на шахте имени Засядько проводится тушение пожара, выпуск и охлаждение тлеющей горной массы, горючих элементов крепи. От МЧС привлечены девять отделений государственной военизированной горноспасательной службы, из них семь от Донецка и по одному из Макеевки и Горловки, - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что в спасательных работах участвуют 69 специалистов и 10 единиц техники. Поступила также информация об эвакуации горняка, судьба которого оставалась неизвестной. 39-летний электрослесарь больше суток провел в задымленной выработке. Сейчас он находится в состоянии средней тяжести и доставлен в медицинское учреждение Республики.

Напомним, вечером 23 сентября на шахте имени Засядько в Донецке произошло возгорание пересыпа транспортной ленты. Сотрудники МЧС эвакуировали на поверхность 60 человек, судьба одного горняка оставалась неизвестной.

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