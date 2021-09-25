Утром под минометный огонь ВСУ попали окрестности Ясиноватой и Горловки

Украинские военные вновь применили крупнокалиберную артиллерию. Фото: штаб «ООС»

Сегодня утром массированному обстрелу со стороны ВСУ подверглись окрестности поселка Верхнеторецкое около Ясиноватой и села Михайловка к югу от Горловки. Их обстреляли из минометов. Об этом заявили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Удары были нанесены в период с 7.40 по 8.45. В общей сложности, были выпущены 28 мин калибром 120 и 82 миллиметра. Применялись также станковые гранатометы, - сообщили наблюдатели.

Информации о жертвах и новых разрушениях в результате обстрела пока не поступало. Как уточнили в СЦКК, украинская сторона проигнорировала запрос Республики на оперативное восстановление режима тишины.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные трижды обстреляли территорию Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов составило 35 единиц.

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