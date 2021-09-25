35 снарядов и мин: За сутки украинская армия обстреляла ДНР трижды

Днем ранее ВСУ обстреляли Донецкий аэропорт и его окрестности. Фото: штаб «ООС»

За прошедшие сутки украинские войска трижды обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили ее представители в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Общее количество примененных ВСУ боеприпасов составило 35 единиц, - проинформировали наблюдатели.

Сообщается, что под удар противника попали село Васильевка на донецком, поселок Пантелеймоновка на горловском и село Саханка на мариупольском направлениях.

- При обстрелах применялись минометы и гранатометы, - уточнили в СЦКК.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Напомним, днем ранее украинские военные обстреляли Донецкий аэропорт. Снаряды разрывались и в окрестностях бывшей воздушной гавани. В зоне поражения оказался населенный пункт Веселое на севере столицы. По прифронтовому селу противник выпустил пять мин калибром 82 миллиметра.

Читайте также

В Донбассе ВСУ пригнали танки к линии соприкосновения

Украинские военные разместили Т-72 вблизи Окнино (подробнее)