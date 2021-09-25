Представительскому центру ДНР во Франции исполнилось 4 года

Французские друзья делают все для того, чтобы голос Донбасса услышали в Евросоюзе. Фото: МИД ДНР

Министерство иностранных дел Донецкой Народной Республики поблагодарило руководителя Представительского центра во Франции Юбера Файяра за проделанную работу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Несмотря на все препятствия, судебные тяжбы и давление со стороны украинских властей, наши французские единомышленники продолжают борьбу за существование организации. Благодарим руководителя центра господина Юбера Файяра за неравнодушие к судьбе Донбасса и важный вклад в распространение правдивой и объективной информации о Республике за рубежом, - говорится в сообщении.

Напомним, 25 сентября 2017 года во Франции открыли Представительство ДНР. Киев приложил немалые усилия для его закрытия, в том числе через судебные разбирательства. Как позднее признался Файяр, такой ход развития событий был вполне предсказуемым, поэтому в Марселе зарегистрировали другую организацию - «Представительство Донецкой Народной Республики во Франции», которая и продолжила работу предшественников.

- Если в Киеве думали, что смогут через давление заставить французских друзей ДНР замолчать, то они просчитались, - сказал Файяр журналистам ТАСС.

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