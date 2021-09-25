Переселенцам из Широкино выделили жилье в приморском поселке ДНР

Заселение планируют произвести уже в ближайшее время Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Около тридцати переселенцев из подконтрольного Украине села Широкино получат жилье в приморском поселке Седово в ДНР. Для этого специально отремонтировали одну из местных гостиниц, о чем сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу Новоазовского района Олега Моргуна.

- На заседании рассмотрели вопрос «О переводе нежилых помещений гостиницы «Прибой» в жилые». Там будут жить переселенцы из Широкино. Семь лет они пробыли в частной гостинице «Вильнюс», но там неподъемные для жителей тарифы на коммунальные услуги, - цитирует агентство слова собеседника.

Глава района уточнил, что в отведенной для людей гостинице сделали капитальный ремонт: заменили напольное покрытие и проводку, установили новые пластиковые окна. В каждой комнате теперь есть свой электросчетчик, мебель, печка и холодильник. Также жильцам выдадут новое постельное белье. Заселение планируют произвести уже в ближайшее время.

Напомним, поселок Широкино расположен на юге Донбасса, и с начала войны подвергался постоянным обстрелам ВСУ. После того, как в 2015 году населенный пункт объявили пограничной зоной, поселок заняли украинские военные и уже оттуда регулярно обстреливают территорию Республики.

Читайте также

Как изменились правила въезда на Украину из России для жителей республик Донбасса

С 20 сентября украинские власти ужесточили карантинные нормы пересечения границы (подробнее)