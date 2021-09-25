В ДНР хотят разработать стратегию социального предпринимательства

Бизнес может не только зарабатывать деньги, но и приносить пользу обществу Фото: Наталия НЕЧАЕВА

В Донецкой Народной Республике хотят разработать стратегию социального предпринимательства - когда в решении общественно значимых проблем участвует бизнес. Этот вопрос обсудили в Общественной палате ДНР.

В качестве примера было предложено использовать опыт российских коллег - той же Москвы, где работает центр поддержки социальных инноваций и предпринимательства Impact Hub. Или Санкт-Петербурга, где прекрасно зарекомендовали себя в этом плане инклюзивные мастерские «Простые вещи».

Бизнесу не обязательно выбирать - зарабатывать деньги или приносить пользу обществу. Эти функции могут друг друга дополнять.

- Социальное предпринимательство представляет собой уникальную возможность сочетать социальную миссию с желанием заработать деньги, оказать определенные услуги и продать товары. То есть главное - не просто заработать денег, но с их помощью изменить что-то в окружающем мире, использовать их для общественно значимых целей, - считает зампредседателя ОП ДНР Екатерина Мартьянова.

С предложением создать подобную площадку для привлечения бизнеса Общественная палата обратилась к Народному совету Республики.

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