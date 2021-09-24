25 сентября в Донецке будет облачно с прояснениями, пойдет дождь, +15 градусов

25 сентября в Донецке пойдет дождь, +15 градусов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 25 сентября будет облачно с прояснениями. Сильный дождь.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха составит от +13 до +15 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

25 сентября почитается память святого Артамона, епископа Италийского. Животная жизнь быстро замирает, осень вступает в свои права. Наши предки в этот день изучали листья березы и узнавали будущую весну: если они желтеют с верхушки - весна будет ранней, а если снизу, то - поздней.

По прогнозам синоптиков, 26 сентября в Донецке и ДНР погода существенно не поменяется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дайте двоечнику сто задач! Донецкие эксперты рассказали, как повысить успеваемость школьников

Отругать и подкупить – не выход (подробнее)