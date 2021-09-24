В Донбассе украинские военные 11 раз за сутки препятствовали работе наблюдателей ОБСЕ. Фото: СММ ОБСЕ

Украинские силовики за прошедшую неделю 11 раз блокировали работу беспилотников миссии ОБСЕ. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- ВСУ глушили беспилотники ОБСЕ с помощью средств радиоэлектронной борьбы, - рассказал он.

Украинские силовики применяли станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД» из состава 20-го отдельного батальона РЭБ в районах сел Окнино, Орехово, Катериновка, поселка Трехизбенка, Горского и Золотого.

- В результате радиоэлектронного воздействия со стороны ВСУ в районе Катериновки наблюдателями миссии был утерян беспилотный летательный аппарат малого радиуса действия, - отметил Иван Филипоненко.

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