В Донецке и Горловке у жителей изъяли гранаты с запалами и электродетонаторы

О случаях незаконного владения боеприпасами можно сообщить по номеру телефона 102. Фото: МВД ДНР

В Донецке и Горловке сотрудники полиции изъяли у местных жителей боеприпасы и электродетонаторы. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

- У жителя Куйбышевского района Донецка полицейские нашли две гранаты Ф-1, два запала ручной гранаты, патроны различного калибра и 19 электродетонаторов, а у жителя Центрально-Городского района Горловки - три гранаты и три запала, - говорится в сообщении главка.

Боеприпасы направлены в экспертно-криминалистический центр МВД. Действия злоумышленников подпадают под санкции статьи 256 УК ДНР («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»). Предусмотренное максимальное наказание - до 4 лет лишения свободы с выплатой штрафа до 80 тысяч рублей.

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