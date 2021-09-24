Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 531 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 531 человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- 23 сентября проведено 1223 исследования, из них выявлено 458 случаев заболевания и у 73 пациентов диагноз COVID-19, - говорится в сообщении Минздрава.

По данным ведомства, на лечении от коронавируса (стационарном и амбулаторном) находятся 9 037 пациентов, выписаны – 50 817 человек, умерли – 4 708.

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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