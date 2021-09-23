Под Краснодоном извлекли из захоронения останки еще девяти жертв ВСУ

Спецгруппа продолжает работу по поиску и идентификации погибших мирных жителей, Фото: Межведомственная группа

Представители рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти извлекли из захоронения под Краснодоном останки еще девяти жертв ВСУ. Об этом сообщили в рабочей группе.

- В ходе работ по вскрытию стихийного массового захоронения в районе Верхнешевыревки Краснодонского района были извлечены останки девяти погибших. Обнаружены и подготовлены к извлечению останки еще трех человек, - говорится в сообщении.

Всего за три дня работы группы из этого захоронения извлечены 27 мирных жителей, погибших в результате украинской агрессии.

Напомним, что 21 и 22 сентября представители рабочей группы извлекли из захоронения под Краснодоном останки 18 жертв ВСУ с признаками пулевых ранений и минно-взрывных травм.

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