Погода в Донецке: 24 сентября будет облачно и до +14 градусов

В Донецке будет облачно Фото: Юрий СОБОЛЕВ

24 сентября в Донецке и Донецкой Народной Республике в течение дня будет облачная погода. Местами возможен дождь. Температура воздуха утром +3…+8 градусов. Днем – до 14 градусов. Вечером +9…+10 градусов. Юго-западный ветер будет дуть скоростью от 3 до 6 м/с. Порывами до 12 м/с.

Православная церковь почитает память святой Феодоры Александрийской. В народе дату назвали Федоры-обдёры, Федорины вечеринки. В году две Федоры – осенняя (24 сентября) и зимняя (12 января). Одна – с грязью, другая – с морозом. Считалось, если пчелы летают – зима поздно наступит.

По прогнозам синоптиков 25 сентября немного потеплеет. Температура ночью 7-8 градусов тепла. Днем + 16 градусов.

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